『新感覚世界地図せかいいっしゅうくにさがしゲームフレーベル館の知育教材子どもの地理・社会学習やお受験対策にも【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月29日 01時 31分に出品され04月29日 01時 31分に終了予定です。即決価格は8,529円に設定されています。現在388件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

新感覚世界地図せかいいっしゅうくにさがしゲームフレーベル館の知育教材子どもの地理・社会学習やお受験対策にも



【商品説明】

・サイズ：世界地図シート135×96cm、カード１枚あたり13.9×9.9cm

・セット内容：世界地図シート1枚、カード208枚、先生・大人向けガイド付き

・フレーベル館オリジナル教材

・材質・仕様：（世界地図シート）ポリエステル、（カード）紙



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 33.50 cm

奥行 : 33.50 cm

重量 : 1.82 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。