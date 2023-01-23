『新感覚世界地図せかいいっしゅうくにさがしゲームフレーベル館の知育教材子どもの地理・社会学習やお受験対策にも【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月29日 01時 31分に出品され04月29日 01時 31分に終了予定です。即決価格は8,529円に設定されています。現在388件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
新感覚世界地図せかいいっしゅうくにさがしゲームフレーベル館の知育教材子どもの地理・社会学習やお受験対策にも
【商品説明】
・サイズ：世界地図シート135×96cm、カード１枚あたり13.9×9.9cm
・セット内容：世界地図シート1枚、カード208枚、先生・大人向けガイド付き
・フレーベル館オリジナル教材
・材質・仕様：（世界地図シート）ポリエステル、（カード）紙
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 33.50 cm
奥行 : 33.50 cm
重量 : 1.82 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8529円
388 入札履歴
終了
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