『BENZ メルセデス ベンツ W205 Cクラス セダン用 Lタイプ ルーフスポイラー ABS製 リアルーフ ルーフウイング C200 C250 C43 C45 C63 AMG 未塗装 塗装代行可能【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 09時 35分に出品され03月15日 09時 35分に終了予定です。即決価格は8,528円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品説明】
ベンツ W205 Cクラス セダン用 Lタイプ ルーフスポイラー
人気商品です！
人気のLデザイン リアルーフスポイラー！
取り付け簡単！
ルックスだけでなく、高速走行時の車両安定性も向上されます。
ABS製でフィッティングしやすく柔軟で軽量です。
信頼の台湾製造品。
別途でトランクスポイラーもご用意しております。
付属品なし。
製品素材：ABS製
装着箇所：リアガラス上部
メーカー：クロスカーボン社
※塗装代行も承ります。（別途お見積もり致しますので、お問い合わせ下さい。塗装後の返品交換はご遠慮下さい。）
※未塗装の状態でお届け致します。
【対応車種】
ベンツ W205 Cクラス セダン対応 2014年?
※C450/C63も対応
※ワゴン・クーペ・カブリオレ装着不可
【備考】
通常２?３日営業日に発送致します。
※当ショップは複数店舗で販売している為、ページ上で在庫が御座いましても在庫切れの場合が御座います。
※ショップに在庫が無い場合、海外メーカーお取り寄せの為、
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落札価格8528円
927 入札履歴
終了
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