BENZ メルセデス ベンツ W205 Cクラス セダン用 Lタイプ ルーフスポイラー ABS製 リアルーフ ルーフウイング C200 C250 C43 C45 C63 AMG 未塗装 塗装代行可能【コストコ お買い得】

商品情報

【商品説明】

ベンツ W205 Cクラス セダン用 Lタイプ ルーフスポイラー



人気商品です！



人気のLデザイン リアルーフスポイラー！



取り付け簡単！



ルックスだけでなく、高速走行時の車両安定性も向上されます。



ABS製でフィッティングしやすく柔軟で軽量です。



信頼の台湾製造品。



別途でトランクスポイラーもご用意しております。



付属品なし。



製品素材：ABS製

装着箇所：リアガラス上部

メーカー：クロスカーボン社



※塗装代行も承ります。（別途お見積もり致しますので、お問い合わせ下さい。塗装後の返品交換はご遠慮下さい。）



※未塗装の状態でお届け致します。



【対応車種】

ベンツ W205 Cクラス セダン対応 2014年?



※C450/C63も対応



※ワゴン・クーペ・カブリオレ装着不可



【備考】

通常２?３日営業日に発送致します。

※当ショップは複数店舗で販売している為、ページ上で在庫が御座いましても在庫切れの場合が御座います。

※ショップに在庫が無い場合、海外メーカーお取り寄せの為、