『ドイツレベル 1/48 アメリカ海軍 F/A-18E スーパーホーネット トップガン プラモデル 03864【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 22時 48分に出品され04月21日 22時 48分に終了予定です。即決価格は8,528円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ドイツレベル 1/48 アメリカ海軍 F/A-18E スーパーホーネット トップガン プラモデル 03864



【商品説明】

・(C) 2020 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

・1/48スケール未塗装プラスチック組み立てキット

・ドイツレベル・Revell(ドイツ)輸入プラモデル

・組み立て塗装が必要なプラモデル。別途、接着剤や工具、塗料等が必要。



【サイズ】

高さ : 11.40 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 44.40 cm

重量 : 710.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。