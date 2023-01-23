『ドイツレベル 1/48 アメリカ海軍 F/A-18E スーパーホーネット トップガン プラモデル 03864【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 22時 48分に出品され04月21日 22時 48分に終了予定です。即決価格は8,528円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ドイツレベル 1/48 アメリカ海軍 F/A-18E スーパーホーネット トップガン プラモデル 03864
【商品説明】
・(C) 2020 Paramount Pictures. All Rights Reserved.
・1/48スケール未塗装プラスチック組み立てキット
・ドイツレベル・Revell(ドイツ)輸入プラモデル
・組み立て塗装が必要なプラモデル。別途、接着剤や工具、塗料等が必要。
【サイズ】
高さ : 11.40 cm
横幅 : 25.00 cm
奥行 : 44.40 cm
重量 : 710.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
TOPPING D10s DAC Mini USB DAC XMOS XU208 ES9038Q2M DSD256 PCM 384kHz Hi-Res
¥ 8509
4K HDTV 120M KVMエクステンダーHDMI互換USBエクステンダー、CAT6 RJ45 Lanイーサネットエクステンダー、ループ3.5mm
¥ 8508
4K HDTV 120M KVMエクステンダーHDMI互換USBエクステンダー、CAT6 RJ45 Lanイーサネットエクステンダー、ループ3.5mm
¥ 8508
KATO Nゲージ IRいしかわ鉄道521系 藍系 2両セット 10-1509 鉄道模型 電車
¥ 8490
Monrand Auxポート入力 自動車修理部品補助オーディオアダプター 2009-2010年式 トヨタ カムリ Auxジャックキット 2010 レク
¥ 8485
洋書 日本軍の拳銃 1893-1945年/日本帝国の小銃の改訂拡張版
¥ 8484
翌日発送・獣医繁殖学 第５版/獣医繁殖学教育協議会
¥ 8470
翌日発送・ＪＥＣー５２０４ がいし装置及び架線金具 ２０１８/電気学会電気規格調査
¥ 8470
翌日発送・必読！コンタクトレンズ診療/前田直之
¥ 8470
翌日発送・Ａｄｖｅｒｔｉｓｉｎｇ ｉｓ 新装版/大貫卓也
¥ 8470
翌日発送・ちくまＱブックス（１０冊セット）
¥ 8470
翌日発送・国際化の時代に生きるためのＱ＆Ａ（全５巻セット）
¥ 8470
翌日発送・新モンスター・ホテルシリーズ（既１０巻セット）/柏葉幸子
¥ 8470
翌日発送・すがたをかえるたべものしゃしんえほん第３期（全５巻セット）/宮崎祥子
¥ 8470
翌日発送・まんが世界と日本の人物伝１００第１期（５冊セット）/富士山みえる
¥ 8470
交響曲全集 レナード・バーンスタイン＆ウィーン・フィル(5CD＋ブルーレイ・オーディオ)
¥ 8460
NITTO(ニットー)ダイハツ トール/トヨタ タンク ルーミー/スバル ジャスティー オーディオレス車用カーAV取付キット NKK-D70D
¥ 8453
トミーテック 鉄道コレクション 東武鉄道350型352編成4両セット Ｂ
¥ 8439
落札価格8528円
432 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！