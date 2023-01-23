『オーム電機 LEDデスクライト 調光調色 タイマー機能付 デスクスタンド ランプ ODS-LDC6K-W 06-1850 OHM ホワイト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 05時 02分に出品され03月20日 05時 02分に終了予定です。即決価格は8,527円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

オーム電機 LEDデスクライト 調光調色 タイマー機能付 デスクスタンド ランプ ODS-LDC6K-W 06-1850 OHM ホワイト



【商品説明】

・【 特 長 】 ダイヤル式無段階調光で最適な明るさを選べます 3段階調色でシーンに合わせて昼白色/昼光色/電球色が選べます 45分の自動OFFタイマー機能付き JIS規格AA形準拠で目にやさしく広範囲を明るく照らします



【サイズ】

高さ : 20.90 cm

横幅 : 26.10 cm

奥行 : 45.70 cm

重量 : 2.62 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。