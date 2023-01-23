『猫 階段 猫用 階段 猫 ステップ ペット ソファー 階段 純木 犬階段 犬用 スロープ 階段 ペット用 ソファ 階段 犬用階段 ペット用階【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 10時 29分に出品され04月01日 10時 29分に終了予定です。即決価格は8,527円に設定されています。現在822件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
猫 階段 猫用 階段 猫 ステップ ペット ソファー 階段 純木 犬階段 犬用 スロープ 階段 ペット用 ソファ 階段 犬用階段 ペット用階
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 13.00 cm
横幅 : 43.00 cm
奥行 : 63.00 cm
重量 : 7.78 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8527円
822 入札履歴
終了
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