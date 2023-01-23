『大光電機 DAIKO LEDブラケットライト LED内蔵 明るさ白熱灯60W相当 電球色 電気工事必要 ブラック DBK-40776Y【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 09時 12分に出品され04月09日 09時 12分に終了予定です。即決価格は8,527円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

大光電機 DAIKO LEDブラケットライト LED内蔵 明るさ白熱灯60W相当 電球色 電気工事必要 ブラック DBK-40776Y



【商品説明】

・サイズ:径90 出80mm

・素材:鋼板 黒塗装

アクリル 乳白（マット）

・適合ランプ:LED 6.1W 電球色／2700K



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 12.00 cm

奥行 : 13.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。