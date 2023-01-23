『アウトドアプロダクツ スクエアリュック 30L 62602 ブラック/ホワイト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 06時 34分に出品され03月24日 06時 34分に終了予定です。即決価格は8,527円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アウトドアプロダクツ スクエアリュック 30L 62602 ブラック/ホワイト
【商品説明】
・サイズ/本体：約32×49×19cm 容量：30L
・ポケット/＜外側＞ファスナーポケット×1(オープンポケット×2)、オープンポケット×2 ＜内側＞PCポケット×1
・生産国/中国
・留め具の種類: ファスナー
・素材/ポリエステル
・表地: ポリエステル
・重さ/約700g
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8527円
270 入札履歴
終了
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