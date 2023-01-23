『アウトドアプロダクツ スクエアリュック 30L 62602 ブラック/ホワイト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 06時 34分に出品され03月24日 06時 34分に終了予定です。即決価格は8,527円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アウトドアプロダクツ スクエアリュック 30L 62602 ブラック/ホワイト



【商品説明】

・サイズ/本体：約32×49×19cm 容量：30L

・ポケット/＜外側＞ファスナーポケット×1(オープンポケット×2)、オープンポケット×2 ＜内側＞PCポケット×1

・生産国/中国

・留め具の種類: ファスナー

・素材/ポリエステル

・表地: ポリエステル

・重さ/約700g



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ アウトドアプロダクツ

スクエアリュック

30L

62602

ブラック/ホワイト