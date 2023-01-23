『[アッシュコンセプト] トートリュック グレー/Toteruck バックパック リュック トートバッグ 2way DC-030-GY【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 00時 26分に出品され03月24日 00時 26分に終了予定です。即決価格は8,527円に設定されています。現在992件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
リュックにもトートにも使える2 W a y普段はリュック、電車の中などではサッと肩にかけてトートとしても使えます。持ち手が長いので、男性も、冬のコートを着た女性もストレスなくかけられます。シンプルな形状は仕事でも遊びでも使いやすく、丈夫で永く使えどんなシーンでも活躍します。
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落札価格8527円
992 入札履歴
終了
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