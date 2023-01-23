[アッシュコンセプト] トートリュック グレー/Toteruck バックパック リュック トートバッグ 2way DC-030-GY【新年の贈り物】

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リュックにもトートにも使える2 W a y普段はリュック、電車の中などではサッと肩にかけてトートとしても使えます。持ち手が長いので、男性も、冬のコートを着た女性もストレスなくかけられます。シンプルな形状は仕事でも遊びでも使いやすく、丈夫で永く使えどんなシーンでも活躍します。