NexusJapan ノア 80系 リアゲート用 防虫ネット 遮光生地 二層構造 リア バックドア 虫除け 蚊帳 網戸 スクリーン カーテン【2024年最新】

商品情報

【商品名】

NexusJapan ノア 80系 リアゲート用 防虫ネット 遮光生地 二層構造 リア バックドア 虫除け 蚊帳 網戸 スクリーン カーテン



【商品説明】

・【W開閉】車内からと外からの両面から開閉出来ます。2つ並んだダブルファスナーで開口部を大きく開閉出来るので、荷物の出し入れも楽々です。【遮光生地】フルクローズでプライバシー完全保護のテント生地

・【取付簡単】ウェザーストリップを外し隙間に挟み込むだけの簡単設置 ※年式・グレード・オプション等により適合しない場合が御座います。設置箇所の形状、サイズをご確認の上ご注文お願い致します。

・【商品名】バックドア用 2層構造 防虫メッシュカーテン＆遮光カーテン 【セット内容】バックドア用ネット×1 【素材】1層式：防虫ネット (ポリプロピレン網戸素材)、2層目：遮光テント生地 (オックスフォード100％遮光生地)

・【適合情報】車種：ノア 80系 (NOAH) 前期



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。