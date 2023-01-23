『NexusJapan ノア 80系 リアゲート用 防虫ネット 遮光生地 二層構造 リア バックドア 虫除け 蚊帳 網戸 スクリーン カーテン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 00時 31分に出品され03月21日 00時 31分に終了予定です。即決価格は8,527円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
NexusJapan ノア 80系 リアゲート用 防虫ネット 遮光生地 二層構造 リア バックドア 虫除け 蚊帳 網戸 スクリーン カーテン
【商品説明】
・【W開閉】車内からと外からの両面から開閉出来ます。2つ並んだダブルファスナーで開口部を大きく開閉出来るので、荷物の出し入れも楽々です。【遮光生地】フルクローズでプライバシー完全保護のテント生地
・【取付簡単】ウェザーストリップを外し隙間に挟み込むだけの簡単設置 ※年式・グレード・オプション等により適合しない場合が御座います。設置箇所の形状、サイズをご確認の上ご注文お願い致します。
・【商品名】バックドア用 2層構造 防虫メッシュカーテン＆遮光カーテン 【セット内容】バックドア用ネット×1 【素材】1層式：防虫ネット (ポリプロピレン網戸素材)、2層目：遮光テント生地 (オックスフォード100％遮光生地)
・【適合情報】車種：ノア 80系 (NOAH) 前期
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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NexusJapan 新型 デリカD5 リアゲート用 防虫ネット 遮光生地 二層構造 リア バックドア 虫除け 蚊帳 網戸 スクリーン カー
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NexusJapan エスクァイア 防虫ネット 2層式 サイドドア左側 助手席側 ウインドーネット 蚊帳 網戸 車中泊
¥ 8236
落札価格8527円
0 入札履歴
終了
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