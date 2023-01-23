『FUJIFILM インスタントカメラ チェキ instax mini8プラス 接写レンズ・純正ハンドストラップ付き バニラ INS MINI【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 10時 16分に出品され03月24日 10時 16分に終了予定です。即決価格は8,527円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

FUJIFILM インスタントカメラ チェキ instax mini8プラス 接写レンズ・純正ハンドストラップ付き バニラ INS MINI



【商品説明】

・60cmから撮影可能、(接写レンズ使用時35cm-50cm)

・セルフショットミラー

・使用フイルム : 富士フイルムインスタントカラーフイルム (instax mini)



【サイズ】

高さ : 7.90 cm

横幅 : 12.80 cm

奥行 : 15.90 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。