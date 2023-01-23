『FUJIFILM インスタントカメラ チェキ instax mini8プラス 接写レンズ・純正ハンドストラップ付き バニラ INS MINI【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 10時 16分に出品され03月24日 10時 16分に終了予定です。即決価格は8,527円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
FUJIFILM インスタントカメラ チェキ instax mini8プラス 接写レンズ・純正ハンドストラップ付き バニラ INS MINI
【商品説明】
・60cmから撮影可能、(接写レンズ使用時35cm-50cm)
・セルフショットミラー
・使用フイルム : 富士フイルムインスタントカラーフイルム (instax mini)
【サイズ】
高さ : 7.90 cm
横幅 : 12.80 cm
奥行 : 15.90 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8527円
66 入札履歴
終了
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