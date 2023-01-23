『クロシオ kodomono トイボックス 幅39.5cm 絵本棚 ホワイト おもちゃ収納 木製 032397【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 16時 26分に出品され04月19日 16時 26分に終了予定です。即決価格は8,527円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
材質：プリント紙化粧繊維板・EVA樹脂・中質繊維板(ラッカー塗装)
生産国：中国
仕様：組立式
重量：【ラック】約8kg、【カート】約4kg
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落札価格8527円
253 入札履歴
終了
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