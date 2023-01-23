『クロシオ kodomono トイボックス 幅39.5cm 絵本棚 ホワイト おもちゃ収納 木製 032397【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 16時 26分に出品され04月19日 16時 26分に終了予定です。即決価格は8,527円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 材質：プリント紙化粧繊維板・EVA樹脂・中質繊維板(ラッカー塗装)

生産国：中国

仕様：組立式

重量：【ラック】約8kg、【カート】約4kg