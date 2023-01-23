『goody grams monique chartland ENAMEL MIRROR【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 06時 15分に出品され03月12日 06時 15分に終了予定です。即決価格は8,527円に設定されています。現在544件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

goody grams monique chartland ENAMEL MIRROR



【商品説明】

・サイズ : 幅23.8×奥行9.5×高さ26.5cm

・材質 :真鍮

・注意事項 ： 職人が手作業で加工していることもあり、塗装のはみだしやはがれ、金属のゆがみや小さい傷が見られる場合があります。商品の特性としてご理解の上、お買い求め頂きますようお願いします。 ・本製品はヴィンテージ感、アンティーク感を出しているため、風合いに個体差があります。 ・閲覧環境によって商品の実際の色味と異なって見える場合がございます。



【サイズ】

高さ : 16.50 cm

横幅 : 16.50 cm

奥行 : 21.00 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。