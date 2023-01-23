『BEAUTME 壁掛け鏡 浴室鏡 壁掛け ミラー モダンな壁鏡 姿見 長方形ミラー 浴室用化粧鏡 水平または垂直に吊るす おしゃれ アルミフ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 23時 00分に出品され03月26日 23時 00分に終了予定です。即決価格は8,527円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BEAUTME 壁掛け鏡 浴室鏡 壁掛け ミラー モダンな壁鏡 姿見 長方形ミラー 浴室用化粧鏡 水平または垂直に吊るす おしゃれ アルミフ



【商品説明】

・【アルミ合金ミラーフレーム】エレガントなデザイン、高品質の職人技。アルミ合金フレームは耐摩耗性、耐食性があり、変形しにくいです。エレガントなシルバーの長方形のフレームは、どんな部屋にもぴったりで、どんな装飾にもぴったりです。

・【取り付け簡単】数ステップで簡単に設置できるセルフマウントミラー。ミラーのアフターサービスをサポートします。

・【大きな長方形の壁掛け鏡】91.5X61cm。このミラーは水平または垂直に吊るすことができ、スリムなデザインはスペースを節約します。ベッドルーム、ホテル、リビングルーム、バスルーム、更衣室、ギャラリーの壁、玄関、サロン、さらにはお店でさえも、化粧台または装飾用ミ



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 69.00 cm

奥行 : 100.00 cm

重量 : 8.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。