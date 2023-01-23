『ideaco(イデアコ) 傘立て サンドブラック 5本挿し renga(レンガ)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 06時 48分に出品され04月21日 06時 48分に終了予定です。即決価格は8,527円に設定されています。現在418件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ideaco(イデアコ) 傘立て サンドブラック 5本挿し renga(レンガ)
【商品説明】
・5本挿し
・屋内・屋外 兼用
・本体サイズ:幅26×奥行7.5×高さ15cm
・本体重量:4.3kg
・生産国:中国
・素材・材質:天然石、ポリエステル樹脂(本体)、シリコン(滑り止め)
【サイズ】
高さ : 8.80 cm
横幅 : 17.20 cm
奥行 : 28.00 cm
重量 : 4.60 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8527円
418 入札履歴
終了
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