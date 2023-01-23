『ソニー イヤホン MDR-XB50 : カナル型 ブラック MDR-XB50 B【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 16時 49分に出品され03月31日 16時 49分に終了予定です。即決価格は8,527円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ソニー イヤホン MDR-XB50 : カナル型 ブラック MDR-XB50 B
【商品説明】
・ワイヤレス非対応
【サイズ】
高さ : 4.29 cm
横幅 : 9.09 cm
奥行 : 18.29 cm
重量 : 90.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8527円
323 入札履歴
終了
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