『ソニー イヤホン MDR-XB50 : カナル型 ブラック MDR-XB50 B【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 07時 00分に出品され03月26日 07時 00分に終了予定です。即決価格は8,527円に設定されています。現在858件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ソニー イヤホン MDR-XB50 : カナル型 ブラック MDR-XB50 B



【商品説明】

・ワイヤレス非対応



【サイズ】

高さ : 4.29 cm

横幅 : 9.09 cm

奥行 : 18.29 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。