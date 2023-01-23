『イワヤ(IWAYA) おいでおいでよってくる部屋ともワンちゃん レトリバー 電動ぬいぐるみ おもちゃ ギフト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 23時 19分に出品され04月06日 23時 19分に終了予定です。即決価格は8,527円に設定されています。現在839件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イワヤ(IWAYA) おいでおいでよってくる部屋ともワンちゃん レトリバー 電動ぬいぐるみ おもちゃ ギフト



【商品説明】

・対象年齢:3歳以上、使用電池:単3電池4本(別売)



【サイズ】

高さ : 23.20 cm

横幅 : 30.20 cm

奥行 : 30.20 cm

重量 : 1.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。