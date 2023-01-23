『四葉のクローバー 14金 スタッドピアス ルビー ジルコニア 一粒 ピアス K14 14k ホワイトゴールド 7月 誕生石 レディース 女性【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 18時 38分に出品され04月13日 18時 38分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
四葉のクローバー 14金 スタッドピアス ルビー ジルコニア 一粒 ピアス K14 14k ホワイトゴールド 7月 誕生石 レディース 女性
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落札価格8526円
914 入札履歴
終了
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