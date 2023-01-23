マウロジェラルディ Mauro Jerardi 腕時計 MJ043-2 メンズ ソーラー セラミック アナログ シルバー ブラック【2025の人気アイテム】

商品情報

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ワンランク上の大人のためのエレガント腕時計。Mauro Jerardiから メンズソーラーモデルが登場！

ステンレスとセラミックのコンビネーションに仕上がりました。

自然の太陽光、お部屋の光、日々の生活の中で色々な「光」を文字盤で浴びて電気エネルギーにして時計内部に蓄電して動く画期的なソーラー腕時計。男性の幅広い年齢層からも人気があるデザインです！

日常生活にかかせない3気圧防水を搭載し、実用性にも優れたアナログ３針を使用しており、さらにソーラー機能を搭載している為、フル充電で4ヶ月間連続使用可能で煩わしい電池切れの心配がありません。

また日本製ムーブメントを使用し、品質面も安心です。プレゼントやギフトにも最適です。