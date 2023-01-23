『ELGIN エルジン 腕時計 NEW ソーラーダイバーズ ベゼル：ブルー文字盤：ブラック FK1426S-BL2【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 23時 37分に出品され03月08日 23時 37分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品情報

材質：ケース/ステンレススチール、バンド/ステンレス無垢

サイズ：φ41mm、厚さ12mm、全長205mm

重さ：約120g



機能

・電池交換不要ソーラームーブメント使用

・一度のフル充電で暗闇でも6ヶ月間連続稼働

・強靭なオールステンレス仕上げ

・完全200m防水のダイバーズ仕様

・逆回転防止付回転ベゼル

・安心のプレミアム2年間メーカー保証



※北海道・沖縄・一部離島へのお届けは別途送料発生する場合がございますので、ご了承願います。

カテゴリ ファッション

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ソーラーダイバーズ

ベゼル：ブルー文字盤：ブラック

FK1426S-BL2