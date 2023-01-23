『ELGIN エルジン 腕時計 NEW ソーラーダイバーズ ベゼル：ブルー文字盤：ブラック FK1426S-BL2【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 23時 37分に出品され03月08日 23時 37分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品情報
材質：ケース/ステンレススチール、バンド/ステンレス無垢
サイズ：φ41mm、厚さ12mm、全長205mm
重さ：約120g
機能
・電池交換不要ソーラームーブメント使用
・一度のフル充電で暗闇でも6ヶ月間連続稼働
・強靭なオールステンレス仕上げ
・完全200m防水のダイバーズ仕様
・逆回転防止付回転ベゼル
・安心のプレミアム2年間メーカー保証
※北海道・沖縄・一部離島へのお届けは別途送料発生する場合がございますので、ご了承願います。
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落札価格8526円
135 入札履歴
終了
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