『【送料無料】RAC-3331CH Rasic ラシック ハイチェア 天然木 木製 ベビーチェア チェア 肘付き 子供椅子 食卓椅子 高さ調整 チェック柄 レトロ風【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 20時 00分に出品され03月15日 20時 00分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在161件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 子供の成長に合わせ座面と足置きが3段階に高さ調整可能な木製ベビーチェア