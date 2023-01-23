『Laminated World Odyssey Map Poster | Executive Style Map | Includes The Mos【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 15時 57分に出品され03月06日 15時 57分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 Laminated World Odyssey Map Poster | Executive Style Map | Includes The Most Legible Location Labels | 36” x 24” | Shipped Rolled in a Tube， Not Folded | Great for The Home or Classroom ブランド名 商品コメント UP-TO-DATE LAMINATED WORLD MAP ? This world map was developed by a team of cartographers and designers to ensure it’s the best looking map available with guaranteed accurate geographic reference. Make sure you don’t buy an outdated map.

HIGH-QUALITY PRINTING AND LAMINATION ? Map is printed with archival-quality inks on 36lb bright-white paper then laminated with a satin-finish 1.7mil lamination on each side. Shipped rolled in a tube (NOT FOLDED).

MORE LEGIBLE LABELS THAN ANY OTHER MAP ? Compared to other 36” x 24” maps， this work of art includes more labels at larger font sizes. See continents， countries， US States & Canadian Provinces， cities， rivers， lakes， relief， largest mountain ranges， highest peaks， marine areas， minor islands and more.

SOOTHING COLORS， MOST UP TO DATE MAP ? Expertly-designed with up to date geographic data and labels in a color palette that’s easy on the eyes.

DESIGNED & PRINTED IN THE USA ? Designed by a family-run map company. We’ve shipped 100，000+ maps in our 30 years in business. All our products include a lifetime money-back satisfaction guarantee 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ 本、雑誌、コミック 本、雑誌、コミック 地図、ガイド 地図 地図帳（日本、世界）

商品コード YS0000047440638633