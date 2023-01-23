『Knowledge Encyclopedia Ocean (DK Knowledge Encyclopedias)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 22時 04分に出品され03月29日 22時 04分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在388件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 Knowledge Encyclopedia Ocean (DK Knowledge Encyclopedias) ブランド名 DK Children 商品コメント 在庫数以上の販売が可能な場合があります 色やサイズその他バリエーションの問い合わせもお気軽にどうぞ 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ 本、雑誌、コミック 本、雑誌、コミック 雑誌 コミック、アニメ その他

JANコード/ISBNコード 9781465491473

商品コード YS0000047439871177