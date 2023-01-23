『usergaing Wireless Controller Compatible with Xbox Series X/Xbox Series S/X【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 01時 04分に出品され03月08日 01時 04分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在795件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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欧米仕様の輸入品となります。商品仕様は全てUS規格となるためご留意お願い致します。
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ギフト・コレクション用途にはご留意下さい。また、外箱の傷みは初期不良の対象外となります。
「サイズが合わない」「色が想定通りでない」等の理由は返品の対象外となりますのでご留意ください。
注文後、速やかに発注作業を行いますので、注文後のキャンセルはお断りさせて頂いております。
お取引の最後まで、誠実な対応をさせて頂きますので宜しくお願い致します。
|商品名
|usergaing Wireless Controller Compatible with Xbox Series X/Xbox Series S/Xbox one/Xbox One S/Xbox One X/One Elite/Windows 7/8/10/， Wireless Xbox PC Gamepad with 3.5mm Audio JackーBlack
|ブランド名
|商品コメント
| ? This PC wireless controller is 3RD BRAND COTROLLER with a 3.5mm audio headset jack， works as original/OEM XBOX controllers， you have better use the original/RECHARGEABLE Battery and Headphone jack to arrived at better game time.
? This wireless controller can be compatible with Xbox Series X/S， Xbox One， Xbox one x， One S， P3 Host， Windows 7/8/10 gaming systems，Which Plug in any compatible headset with the 3.5mm audio headset jack.
?? Experience the modernized design of the PC Wireless Controller in Black， featuring sculpted surfaces and refined geometry for enhanced comfort and effortless control during gameplay with battery usage up to 40 hours.
? Dual Shock: Builtーin double shock feedback motors， perfectly fit for racing， shooting， fighting， and sports games， enhancing game experience. Bring you a consistent and maximum comfort gaming experience. The buttons respond sensitively and the control is handy design for long games session.
? Use Wireless technology for XBOX wireless gaming on supported consoles， Windows 10 PCs， have better to replacement for XBOX 1/ XBOX SERIE X/XBOX SERIES S/XBOX 1 S/XBOX 1 X/XBOX ELITE CONTROLLER.
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0742491746356
商品コード
YS0000028740699315
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795 入札履歴
終了
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