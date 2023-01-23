『Kings Of War Undead Soul Reaver Infantry Troop【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月29日 16時 14分に出品され04月29日 16時 14分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Kings Of War Undead Soul Reaver Infantry Troop
|ブランド名
|Mantic Games
|商品コメント
| 10 Undead Soul Reavers
Two Handed Weapons
Mantic Point
Square Bases
Models supplied unassembled and unpainted.
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
5060208868074
商品コード
YS0000028538844534
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落札価格8526円
804 入札履歴
終了
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