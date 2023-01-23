『Kings Of War Undead Soul Reaver Infantry Troop【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月29日 16時 14分に出品され04月29日 16時 14分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Kings Of War Undead Soul Reaver Infantry Troop ブランド名 Mantic Games 商品コメント 10 Undead Soul Reavers

Two Handed Weapons

Mantic Point

Square Bases

Models supplied unassembled and unpainted. 商品カテゴリ kikus camera ゲーム ボードゲーム類 ゲーム、おもちゃ ボードゲーム

JANコード/ISBNコード 5060208868074

商品コード YS0000028538844534

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ Kings

Of

War



Undead



Soul

Reaver

Infantry

Troop