『Tamagotchi Original Tie Dye 42875【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 07時 52分に出品され03月04日 07時 52分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在643件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Tamagotchi Original Tie Dye 42875 ブランド名 商品コメント The Original Tamagotchi digital pet you loved back in 1997 is back with the original programming! Feed it turn lights on/off play with it give it medicine flush after it’s used the bathroom check it’s health and discipline your Tamagotchi if he bothers you when he’s happy fed and all cleaned up

Includes Character game where you have to guess which way the Tamagotchi will move next!

Multicolor tie dye shell with white Tamagotchi and frame and blue buttons and generation 2 programming and characters

Raise your Tamagotchi from egg to child to Adult and how you take care of it will decide which of the 7 Adults you’ll get 商品カテゴリ kikus camera おもちゃ・ホビー ゲーム、おもちゃ おもちゃ その他おもちゃ

JANコード/ISBNコード 0045557428754

商品コード YS0000028538409942