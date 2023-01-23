『Pokemon TCG Copperajah V Box 1 Foil Cards 4 Booster Packs Genuine Cards【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 23時 19分に出品され04月08日 23時 19分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在811件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Pokemon TCG Copperajah V Box 1 Foil Cards 4 Booster Packs Genuine Cards ブランド名 商品コメント 商品カテゴリ kikus camera おもちゃ・ホビー ポケモン関連 ゲーム、おもちゃ トレーディングカード

商品コード YS0000028532647147

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

トレーディングカード タグ Pokemon

TCG

Copperajah

V

Box



1

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Cards



4

Booster

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Cards