『Pokemon TCG Copperajah V Box 1 Foil Cards 4 Booster Packs Genuine Cards【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 23時 19分に出品され04月08日 23時 19分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在811件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Pokemon TCG Copperajah V Box 1 Foil Cards 4 Booster Packs Genuine Cards
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YS0000028532647147
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落札価格8526円
811 入札履歴
終了
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