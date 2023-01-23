『Thames & Kosmos Catapults & Crossbows Science Experiment & Building Kit | 1【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 17時 32分に出品され04月29日 17時 32分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 Thames & Kosmos Catapults & Crossbows Science Experiment & Building Kit | 10 Models of Crossbows， Catapults & Trebuchets | Explore Lessons In Force， Energy & Motion using Safe， Foam-Tipped Projectiles ブランド名 商品コメント 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab おもちゃ・ホビー ゲーム、おもちゃ おもちゃ 知育玩具

商品コード YS0000021732455069