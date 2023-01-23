『166 Piece Baby Shower Decorations for Boy， Elephant Style | Its A BOY | Ga【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月15日 20時 05分に出品され05月15日 20時 05分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在638件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|166 Piece Baby Shower Decorations for Boy， Elephant Style | Its A BOY | Garland Bunting Banner， Paper Lanterns， Honeycomb Balls | Tissue Paper Fans | Blue Grey White
|ブランド名
|商品コメント
| ? ITS A BOY BABY SHOWER! ? A great joy is coming all wrapped in blue! Excited to meet the new little gentleman soon? Weve teamed up this pretty set with some of the most popular matching blue， grey and white decorations to help you create a complete & stylish look of your Baby Shower!
? ? PACKAGE INCLUDES ? ?“IT’S A BOY” and “BABY SHOWER” Banners (Pre-Strung) 4x Paper Lanterns | 4x Honeycomb Balls | 6x Honeycomb Fans | 24 Elephants Garland | 2x Foil Star Balloons | 2x Elephant Foil Balloons | 12x Latex & Confetti Balloons | 100x Elephant Confetti | 30x Favor Stickers | 5x Table Signs | 1x Mommy to Be Sash
? HASSLE-FREE & TIME-SAVING ? You don’t have to be a DIY expert to use these decorations and to spend hours assembling everything. We have selected the most beautiful and easy to assemble baby shower decorations for you (No Pom Poms! No torn tissue! No Hassle! Hurray!). Each item needs seconds to be ready for hanging! You will really enjoy this easy， quick and fun activity! And you will be pleasantly surprised by the final magical result!
? IDEAS FOR USE ? Hang the decorations at the entry to let everyone know where the party is; Display them at the front of the gift table; Hang them over the head table for great photo ops; Style a fun photo booth for great party pics with a banner and decorations in the background; Create a magical atmosphere hanging them between the trees or across aisles!
? 100% GUARANTEE ? Love it or your money back， no questions asked.
こちらの商品は欧米仕様の海外直輸入品です。
ご注文を頂いた後に、弊社アメリカ倉庫より商品を取り寄せ、日本国内倉庫で一旦受領、検品等の後、お届け先へ発送致します。
お届けには通常2-4週間程お時間を頂戴しております。
海外からの流通過程において外箱等に若干のスレ・ヘコミなどが生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
通関手続きの際に商品の開封確認を行う場合があります。輸入関税の請求はございません。
他店舗でも併売しておりますので、入れ違いで完売の際にはご容赦下さい。
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大口注文や掲載していない商品についても海外からお取寄せすることが可能です。「問い合わせ」よりご連絡ください。メールの返信は翌営業日以降となりますのでご了承ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0617566043756
商品コード
YS0000010436613289
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落札価格8526円
638 入札履歴
終了
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