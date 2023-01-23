『LED 置き灯篭 21cm 電池 クリスタルガラス ライト キャンドル ろうそく 台座 黒【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 21時 23分に出品され03月10日 21時 23分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在420件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

LED 置き灯篭 21cm 電池 クリスタルガラス ライト キャンドル ろうそく 台座 黒



【商品説明】

・単5電池 2本使用

・寸法:高さ約21cm 奥行6cm 幅6cm

・連続点灯時間:約170時間



【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 7.20 cm

奥行 : 20.50 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。