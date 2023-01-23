『LED 置き灯篭 21cm 電池 クリスタルガラス ライト キャンドル ろうそく 台座 黒【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 21時 23分に出品され03月10日 21時 23分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在420件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
LED 置き灯篭 21cm 電池 クリスタルガラス ライト キャンドル ろうそく 台座 黒
【商品説明】
・単5電池 2本使用
・寸法:高さ約21cm 奥行6cm 幅6cm
・連続点灯時間:約170時間
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 7.20 cm
奥行 : 20.50 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8526円
420 入札履歴
終了
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