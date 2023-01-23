『Crusaders Thy Will Be Done Divine Influence Expansion【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 07時 11分に出品され03月26日 07時 11分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在678件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Crusaders Thy Will Be Done Divine Influence Expansion
|ブランド名
|Renegade Game Studios
|商品コメント
| Divine Influence Expansion Claim influence over regions with the new and improved Influence action.
Take advantage of 4 new building types and explore 4 new knight orders.
Usable with Retail or Deluxe edition of Crusaders Thy Will Be Done.
This is an expansion. Base game is required to play.
Target gender unisex
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0810011724716
商品コード
YS0000028539837673
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落札価格8526円
678 入札履歴
終了
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