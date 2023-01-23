『Crusaders Thy Will Be Done Divine Influence Expansion【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 07時 11分に出品され03月26日 07時 11分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在678件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Crusaders Thy Will Be Done Divine Influence Expansion ブランド名 Renegade Game Studios 商品コメント Divine Influence Expansion Claim influence over regions with the new and improved Influence action.

Take advantage of 4 new building types and explore 4 new knight orders.

Usable with Retail or Deluxe edition of Crusaders Thy Will Be Done.

This is an expansion. Base game is required to play.

Target gender unisex 商品カテゴリ kikus camera ゲーム ボードゲーム類 ゲーム、おもちゃ ボードゲーム

JANコード/ISBNコード 0810011724716

商品コード YS0000028539837673

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ Crusaders



Thy

Will

Be

Done

Divine

Influence

Expansion