『McFarlane Toys DC Direct Page Punchers 7 Figure with Comic Aquaman Wave【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 12時 03分に出品され03月31日 12時 03分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 McFarlane Toys DC Direct Page Punchers 7 Figure with Comic Aquaman Wave 3 Black Manta ブランド名 商品コメント Incredibly detailed 7” scale figure

Designed with Ultra Articulation with up to 22 moving parts for full range of posing and play

Black Manta is based on the exclusive included comic designed by McFarlane Toys

Black Manta includes removable wrist swords spear and base

Included is a collectible comic featuring what the figure is based on as well as a collectible art card with figure artwork on the front and character biography on the back

Collect all additional McFarlane Toys DC Page Punchers 商品カテゴリ kikus camera おもちゃ・ホビー ゲーム、おもちゃ フィギュア SF、ファンタジー、ホラー その他

JANコード/ISBNコード 0787926159127

商品コード YS0000028539529982