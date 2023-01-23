『ホットウィールHot Wheels オンライン限定カーカルチャー マウンテン・ドリフターズ コンテナ―セット 3才 HFF43【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 12時 04分に出品され04月21日 12時 04分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在950件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 ホットウィールHot Wheels オンライン限定カーカルチャー マウンテン・ドリフターズ コンテナ―セット 3才 HFF43 ブランド名 マテル(MATTEL) 商品コメント 内容リアルライダーゴムタイヤとダイキャストシャシーを備えたカーカルチャーの新シリーズ『マウンテン・ドリフターズ』の5車種をセットにしたコンテナーセットが登場！

内訳日産 LBER34 スーパー シルエット スカイライン、トヨタ セリカ GTFOUR、三菱 3000GT VR4、トヨタ スプリンター トレノ AE86、03 ホンダ NSX タイプR 各1台

原産国タイ対象年齢3歳〜

ホットウィールHot Wheels＝「かっこいい車！」独特な南カリフォルニア風の外観、高速に動くホイール、当時の最新技術！そして 赤いラインの入ったタイヤ。現在、世界で一番売れているミニカーです。

プレゼントに最適お誕生日、プレゼント、入園・入学祝いなど記念日でのプレゼントにぴったりです。 商品カテゴリ kikus camera おもちゃ・ホビー ミニカー類 ゲーム、おもちゃ ミニカー

JANコード/ISBNコード 0194735039029

商品コード YS0000028539610109

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ ホットウィールHot

Wheels

オンライン限定カーカルチャー

マウンテン・ドリフターズ

コンテナ―セット

3才

HFF43