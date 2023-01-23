『ホットウィールHot Wheels オンライン限定カーカルチャー マウンテン・ドリフターズ コンテナ―セット 3才 HFF43【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 12時 04分に出品され04月21日 12時 04分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在950件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|ホットウィールHot Wheels オンライン限定カーカルチャー マウンテン・ドリフターズ コンテナ―セット 3才 HFF43
|ブランド名
|マテル(MATTEL)
|商品コメント
| 内容リアルライダーゴムタイヤとダイキャストシャシーを備えたカーカルチャーの新シリーズ『マウンテン・ドリフターズ』の5車種をセットにしたコンテナーセットが登場！
内訳日産 LBER34 スーパー シルエット スカイライン、トヨタ セリカ GTFOUR、三菱 3000GT VR4、トヨタ スプリンター トレノ AE86、03 ホンダ NSX タイプR 各1台
原産国タイ対象年齢3歳〜
ホットウィールHot Wheels＝「かっこいい車！」独特な南カリフォルニア風の外観、高速に動くホイール、当時の最新技術！そして 赤いラインの入ったタイヤ。現在、世界で一番売れているミニカーです。
プレゼントに最適お誕生日、プレゼント、入園・入学祝いなど記念日でのプレゼントにぴったりです。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0194735039029
商品コード
YS0000028539610109
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落札価格8526円
950 入札履歴
終了
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