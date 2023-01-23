『◆ONE PIECE（ワンピース）海賊王 風 しらほし姫 Shirahoshi コスプレ 衣装 ウィッグ コスチューム イベント アニメ ハロウィン仮装【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 16時 03分に出品され03月10日 16時 03分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
新品未使用
セット内容：上着+魚の尾+帯封+ヘアアクセサリー+肩ひも（写真参照）
衣装サイズ：cm 写真参照
【納期】：
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【送料】：
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落札価格8526円
178 入札履歴
終了
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