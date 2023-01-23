『UDF ミッキーRoen (シューレスVer.)(ノンスケール PVC製塗装済み完成品)【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 12時 06分に出品され03月24日 12時 06分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在62件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 商品名 UDF ミッキーRoen (シューレスVer.)(ノンスケール PVC製塗装済み完成品) ブランド名 メディコム・トイ(MEDICOM TOY) 商品コメント 本体サイズ :全高約100mm

対象性別 :男の子

対象年齢 :15歳から

主な製造国 :中国

(C)Disney 商品カテゴリ KANADEREAカナデリア ゲーム・おもちゃ ゲーム、おもちゃ おもちゃ その他おもちゃ

JANコード/ISBNコード 4530956151274

商品コード YS0000046038331725