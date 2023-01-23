ソニー ワイヤレスイヤホン WI-C400 : Bluetooth対応 最大20時間連続再生 カナル型 マイク付き 2017年モデル ホワイト【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

ホワイトペアリングしているスマートホンに着信があると、ネック部分が震えバイブレーションで着信を通知

ハンズフリー通話対応

ケーブルの長さが調整可能

最大で約20時間の長時間ワイヤレスリスニングを実現

首元でスマートフォンなどのプレーヤーーを簡単操作

充電時間:約4.5時間

付属品:USBケーブル(約50cm マイクロUSBケーブル)、イヤーピース(ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2))、書、取扱説明書、リファレンスガイド

小型なのに20時間のロングバッテリーを搭載

・ 連続音楽再生時間:最大約20時間(BT ON時)







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