『ソニー ワイヤレスイヤホン WI-C400 : Bluetooth対応 最大20時間連続再生 カナル型 マイク付き 2017年モデル ホワイト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 16時 25分に出品され05月02日 16時 25分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在746件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ホワイトペアリングしているスマートホンに着信があると、ネック部分が震えバイブレーションで着信を通知
ハンズフリー通話対応
ケーブルの長さが調整可能
最大で約20時間の長時間ワイヤレスリスニングを実現
首元でスマートフォンなどのプレーヤーーを簡単操作
充電時間:約4.5時間
付属品:USBケーブル(約50cm マイクロUSBケーブル)、イヤーピース(ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2))、書、取扱説明書、リファレンスガイド
小型なのに20時間のロングバッテリーを搭載
・ 連続音楽再生時間:最大約20時間(BT ON時)
【ご注意】
※他のモールと並行販売しているため、在庫状況がタイムリーに反映していないことがございます。在庫切れの際はお取り寄せになるため発送までにお時間がかかります。また再入荷が難しい場合はキャンセル返金にて対応させていただく場合がございます。予めご了承くださいませ。
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落札価格8526円
746 入札履歴
終了
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