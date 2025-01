ロジクール MX1700RO MX Anywhere 3 コンパクト パフォーマンスマウス ローズピンク｜MX1700RO【2025年度カレンダ】

商品情報

MX ANYWHERE 3

ロジクールMasterシリーズ



[特徴]

・新たに考案されたスクロールホイール

MagSpeed電磁気スクロールは、1ピクセル上で停止できるほど精確で、1秒に1,000行スクロールできるほど高速。そして、非常に静か。

ホイールの機械加工されたスチールは、ノイズなしに、優れた触知性と、動的な慣性の感触を提供します。



・ガラス面を含めてどこでもトラッキング

MX Anywhere 3は、ガラス面1最低4mm厚のガラスを含めたほとんどすべての表面上をトラッキングします。このため、デスク、お気に入りのカフェ、またはソファの上でもシームレスに作業することができます。



・作業しながら素早い充電

MX Anywhere 3は、フル充電後最長70日、および1分の急速充電で3時間使用することができます。

電池寿命は使用状況により異なる場合があります。

同梱のUSB-C充電ケーブルを使って、使用中でも充電することができます。



・モダンなデザイン、上質素材

MX Anywhere 3は今まで以上に優れたルック&フィール。

エレガントなデザインは、機械加工スチール製スクロー