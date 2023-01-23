『5個セット エレコム HDMIケーブル イーサネット対応 やわらか 2.0m DH-HD14EY20BKX5【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 20時 06分に出品され04月12日 20時 06分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在824件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 DH-HD14EY20BKX5

配線しやすく、クセが残りにくい、やわらかケーブルを採用。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。

※詳細は商品説明をご確認下さい。商品ページは縦長です。