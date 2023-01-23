『B&W 5000用 メッシュポケット MB/5000 プロテクターツールケース用アクセサリー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 20時 36分に出品され03月13日 20時 36分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 B&W 5000用 メッシュポケット MB/5000 プロテクターツールケース用アクセサリー ブランド名 ビーアンドダブリュー(B&W) 商品コメント 適合本体:5000

本体:ナイロン

取付用ビス8本 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ テレビ、オーディオ、カメラ テレビ、オーディオ、カメラ カメラ カメラアクセサリー カメラバッグ

JANコード/ISBNコード 4031541726971

商品コード YS0000047439349757