『LensCoat LCBBPBK ボディーバッグ プロ (ブラック)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 17時 36分に出品され04月10日 17時 36分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 LensCoat LCBBPBK ボディーバッグ プロ (ブラック) ブランド名 LensCoat 商品コメント Soft shock-absorbing neoprene protects from bumps， dings， nicks， and the elements like water， sand， dust etc.

Touch Fastened Closure

Great for Travel or Storage

Made in the USA 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ テレビ、オーディオ、カメラ テレビ、オーディオ、カメラ カメラ カメラアクセサリー カメラバッグ

JANコード/ISBNコード 0993294537539

商品コード YS0000047439346325