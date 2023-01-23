AKG K72【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

AKG K72

※他販路や店頭で販売実施の為、急遽在庫切れの可能性がございます。その際は申し訳ございませんがキャンセルとさせていただくことがございます。

※Amazon倉庫利用の商品もあるため、Amazonのケースで届く場合がございます。ご承知おきください。

【商品説明】



商品紹介 AKG K72 密閉型ヘッドホンAKGサウンドを実現する新設計のドライバーを搭載した密閉型オーバーイヤーヘッドホン。「K72」は、極めて繊細な音声信号まで聴き分けなければならないプロの現場で培ってきたAKGの技術を惜しみなく投入した高性能40mm径ダイナミック・ドライバーを搭載。解像度が高く、中庸なサウンドバランスと広いサウンドステージを実現し、エントリークラスながら音のディティールを高いレベルで再現します。自宅やスタジオなど場所を選ばずに集中して音楽を楽しむことができます。特長高性能40mm径ダイナミック・ドライバー採用70年の長きに渡り、レコーディングスタジオや放送局を始めとするプロフェッショナルの現場で採用されてきたAKGプロフェッショナル・ヘッドホン。 音をシビアに