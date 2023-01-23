キッズドレス 光沢 お姫様 着やせ 上品 エレガント ピアノ 発表会 子供ドレス ワンピース 袖あり フリル袖 半袖 ロング丈 ロングドレス ラウンドネック シンプル【お歳暮】

商品情報

[ セット内容 ]

ドレス

「記載のないアクセサリー、小物等は付属しません」



[ カラー ]

パープル



[ 素材 ]

ポリエステル/サテン



[ サイズ ](cm)

120/バスト64 ウエスト59 ドレス丈（肩から）92 身長目安116-125cm

130/バスト68 ウエスト62 ドレス丈（肩から）100 身長目安126-135cm

140/バスト72 ウエスト65 ドレス丈（肩から）107 身長目安136-145cm

150/バスト76 ウエスト68 ドレス丈（肩から）117 身長目安146-155cm

160/バスト80 ウエスト71 ドレス丈（肩から）126 身長目安156-165cm

モデル/身長135 体重25kg 試着サイズ130

※表記寸法と実寸値の多少の誤差はご容赦ください。

※ご注意：サイズにつきましては、上記サイズ基準を必ずご確認の上、ご購入下さい。



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大量注文にも対応しています。

