キッズ ドレス ピアノ 発表会 結婚式 ワンピース 女の子 子供 ノースリーブ プリンセスライン 110 120 130 140 150 160 ロング イベント 演奏会 中学生 上品【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

[ セット内容 ]

ドレス

「記載のないアクセサリー、小物等は付属しません」



[ カラー ]

ライトグリーン



[ 素材 ]

ガーゼ/レース/ポリエステル



[ サイズ ](cm)

110/バスト60 ウエスト56 着丈85前後

120/バスト64 ウエスト60 着丈94前後

130/バスト68 ウエスト63 着丈104前後

140/バスト72 ウエスト66 着丈112前後

150/バスト76 ウエスト69 着丈121前後

160/バスト80 ウエスト72 着丈131前後

※表記寸法と実寸値の多少の誤差はご容赦ください。

※ご注意：サイズにつきましては、上記サイズ基準を必ずご確認の上、ご購入下さい。



キッズ ドレス ピアノ 発表会 結婚式 ワンピース 女の子 子供 ノースリーブ プリンセスライン 110 120 130 140 150 160 ロング イベント 演奏会 中学生 上品ピアノ発表会 ドレス 中学生 ワンピース ジュニアドレス ロング丈 子供ドレス ライトグリーン 薄緑 お姫様 着やせ 上品 エレガント 女の子 結婚式 コンクール フォーマル 無地 大人っぽい 誕生日 パーティー フレアスカート ノースリーブ 160 袖なし 演奏会 音楽会 kd283



