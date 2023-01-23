『キッズ ドレス ピアノ 発表会 結婚式 ワンピース 女の子 子供 ノースリーブ プリンセスライン 110 120 130 140 150 160 ロング イベント 演奏会 中学生 上品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 17時 36分に出品され03月14日 17時 36分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在92件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
[ セット内容 ]
ドレス
「記載のないアクセサリー、小物等は付属しません」
[ カラー ]
ライトグリーン
[ 素材 ]
ガーゼ/レース/ポリエステル
[ サイズ ](cm)
110/バスト60 ウエスト56 着丈85前後
120/バスト64 ウエスト60 着丈94前後
130/バスト68 ウエスト63 着丈104前後
140/バスト72 ウエスト66 着丈112前後
150/バスト76 ウエスト69 着丈121前後
160/バスト80 ウエスト72 着丈131前後
※表記寸法と実寸値の多少の誤差はご容赦ください。
※ご注意：サイズにつきましては、上記サイズ基準を必ずご確認の上、ご購入下さい。
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落札価格8526円
92 入札履歴
終了
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