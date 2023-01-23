『Disney Princess Disneys Raya and The Last Dragon Color Splash Raya and Sis【2024年最新】 』はヤフオクでから05月03日 18時 55分に出品され05月03日 18時 55分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在402件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|Disney Princess Disneys Raya and The Last Dragon Color Splash Raya and Sisu Dragon， Water Toy for Kids 3 and Up
|ブランド名
|商品コメント
| INSPIRED BY DISNEYS RAYA AND THE LAST DRAGON: Designed by Hasbro， this Raya doll and Sisu Dragon were inspired by their characters in the Disney animated movie Raya and the Last Dragon
SWIMMING ACTION: Kids can recreate swimming scenes like in the movie as they move the Sisu Dragon toy around in water， and her tail sways back and forth
SISU DRAGON TOY IS 2 FEET LONG: Inspired by Disneys Raya and the Last Dragon movie， the Sisu Dragon toy is approximately 26 inches long
MAGICAL COLOR REVEAL AGAIN AND AGAIN: When Color Splash Raya and Sisu are dipped in warm water， accents on them change colors
SUSTAINABLE PACKAGING: Ships in simple， recyclable packaging that’s easy to open and frustration free
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
5010993912155
商品コード
YS0000047440382906
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落札価格8526円
402 入札履歴
終了
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