『Disney Princess Disneys Raya and The Last Dragon Color Splash Raya and Sis【2024年最新】 』はヤフオクでから05月03日 18時 55分に出品され05月03日 18時 55分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在402件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 Disney Princess Disneys Raya and The Last Dragon Color Splash Raya and Sisu Dragon， Water Toy for Kids 3 and Up ブランド名 商品コメント INSPIRED BY DISNEYS RAYA AND THE LAST DRAGON: Designed by Hasbro， this Raya doll and Sisu Dragon were inspired by their characters in the Disney animated movie Raya and the Last Dragon

SWIMMING ACTION: Kids can recreate swimming scenes like in the movie as they move the Sisu Dragon toy around in water， and her tail sways back and forth

SISU DRAGON TOY IS 2 FEET LONG: Inspired by Disneys Raya and the Last Dragon movie， the Sisu Dragon toy is approximately 26 inches long

MAGICAL COLOR REVEAL AGAIN AND AGAIN: When Color Splash Raya and Sisu are dipped in warm water， accents on them change colors

SUSTAINABLE PACKAGING: Ships in simple， recyclable packaging that’s easy to open and frustration free 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ ゲーム、おもちゃ、ホビー ゲーム、おもちゃ おもちゃ 人形 その他人形

JANコード/ISBNコード 5010993912155

商品コード YS0000047440382906