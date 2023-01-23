『ジグソーパズル 1000ピース 3Dパズル ポスター サイケデリック トリッピー カラフル ティリッピー シュール 抽象画 アストラル アート オフィ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 00時 49分に出品され03月19日 00時 49分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在267件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|ジグソーパズル 1000ピース 3Dパズル ポスター サイケデリック トリッピー カラフル ティリッピー シュール 抽象画 アストラル アート オフィス ホーム ルーム 壁装飾
|ブランド名
|WACYDSD
|商品コメント
| 1000ピースのジグソーパズル - 透明で目に見える質感の高品質の輸入丸太を選べます。完成時パズルのサイズは750x500mm (おおよそ)。
パズル遊びは素晴らしいゲーム活動です - 忍耐力、気遣い、集中力、忍耐力、観察力、知性を鍛えることができます。
関係を強化 - もしあなたが一緒に完成させたら、親子、友人、夫、妻との関係を強化するのに役立ちます。
贈り物に最適 - 友人、家族、親戚、クラスメートへの素敵で素敵なプレゼントになります。 特に、クリスマス、感謝祭、子供の日、新年、誕生日に。
裏面の文字のヒント - A-Hの文字がパズルの裏面にプリントされているので、パズルの難易度を低減するためにすぐに正しいピースを見つけることができます。
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
5458032733833
商品コード
YS0000047439038717
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落札価格8526円
267 入札履歴
終了
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