『Banpresto Dragon Ball Z 2.8 Frieza Version 3 Movie Figure， Frieza Special【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 03時 31分に出品され03月13日 03時 31分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在442件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Banpresto Dragon Ball Z 2.8" Frieza Version 3 Movie Figure， Frieza Special Volume 1
|ブランド名
|バンダイ(BANDAI)
|商品コメント
| 2.8-inch figure of Frieza Version 3
From the new Dragon Ball Movie
Series includes popular Frieza character and fellow villains; collect them all， each sold separately
Frieza is a major villain and galactic emperor feared for his ruthlessness; fellow villains are capable of their own evil acts
Age Grade 15+
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0045557334918
商品コード
YS0000046038958028
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落札価格8526円
442 入札履歴
終了
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