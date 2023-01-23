『Banpresto Dragon Ball Z 2.8 Frieza Version 3 Movie Figure， Frieza Special【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 03時 31分に出品され03月13日 03時 31分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在442件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 商品名 Banpresto Dragon Ball Z 2.8" Frieza Version 3 Movie Figure， Frieza Special Volume 1 ブランド名 バンダイ(BANDAI) 商品コメント 2.8-inch figure of Frieza Version 3

From the new Dragon Ball Movie

Series includes popular Frieza character and fellow villains; collect them all， each sold separately

Frieza is a major villain and galactic emperor feared for his ruthlessness; fellow villains are capable of their own evil acts

Age Grade 15+ 商品カテゴリ KANADEREAカナデリア ゲーム・おもちゃ ゲーム、おもちゃ おもちゃ その他おもちゃ

JANコード/ISBNコード 0045557334918

商品コード YS0000046038958028