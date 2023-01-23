『フィンガーボードスケートパーク、スケートパークキット5点 スケートパークキットランプパーツ テックデッキフィンガースケートボードアルティメットパークト【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 01時 58分に出品され03月29日 01時 58分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在894件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 フィンガーボードスケートパーク、スケートパークキット5点 スケートパークキットランプパーツ テックデッキフィンガースケートボードアルティメットパークトレーニング小道具 (5個)。 ブランド名 Aestheticism 商品コメント ? 高品質の素材を使用しており、安全です。

? フィンガーボード2枚付き(ランダムにお届け)。

? 優れたトレーニング用小道具。指のコーディネーション運動に最適。

? スポーツ愛好家やスケートボード愛好家への素晴らしい贈り物です。このスケートパークキットのおもちゃで楽しんでいただけます。

? 5つのパーツは想像力次第で様々なシーンで組み合わせることができます。 お子様へのユニークなギフト。この新しいフィンガースケートボードがあれば、決して孤独になることはありません。 商品カテゴリ KANADEREAカナデリア ゲーム・おもちゃ ゲーム、おもちゃ おもちゃ その他おもちゃ

JANコード/ISBNコード 6486748578669

商品コード YS0000046037404493