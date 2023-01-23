『Nayothecorgi ダンシングコーギー枕 (男の子)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 16時 12分に出品され03月25日 16時 12分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在321件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Nayothecorgi ダンシングコーギー枕 (男の子)
|ブランド名
|Nayothecorgi
|商品コメント
| 抱きしめたり、横に置いて飾ったり、枕の戦いにも使用できます。
高品質のPPコットン素材と詰め物。
コーギーのいたずらさを生き生きとしたデモンストレーション。
寸法:18 x 13 x 4 (インチ)。
重量:11.8オンス。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0081225272861
商品コード
YS0000046036979658
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落札価格8526円
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終了
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