『バービー バービー人形 17125 Mattel 1996 Blue Starlight Barbie【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 08時 51分に出品され03月15日 08時 51分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
バービー バービー人形 17125 Mattel 1996 Blue Starlight Barbie
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商品名（自動翻訳）：マテル 1996 ブルースターライト バービー
型番：17125
関連：バービー，バービー人形青，ブルー，バービー人形
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落札価格8526円
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終了
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