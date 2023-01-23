『実物大 頭蓋骨 レプリカ あごが動く可動式 骸骨 骨格標本 骨格模型 等身大 人体模型 精密模型 精密モデル 医学/理科/生物の授業用教材【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 18時 28分に出品され03月25日 18時 28分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在129件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品説明】
・下顎が分かれた作りとなっており、顎関節の動きや頭蓋骨の内側の構造もよくわかるようになっております。
・医学や理科等の授業での教材としてはもちろん、ハロウィンや学園祭での装飾、お化け屋敷用グッズ等としても最適です。
・壊れにくく、取り扱いのしやすい樹脂製となっております。
・非常に精巧に作られた、実物大の頭蓋骨模型です。
※未決済で３日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。
※食品商品について・・・
商品サンプル画像に賞味期限が記載されている場合がございますが、それはあくまでもサンプルであり、納品商品の本来の賞味期限ではありません。納品される食品商品の賞味期限は充分期限があるものが納品されます。
【サイズ】
高さ : 15.60 cm
横幅 : 19.00 cm
奥行 : 26.70 cm
重量 : 1.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8526円
129 入札履歴
終了
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